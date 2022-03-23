Мединский: переговоры между Россией и Украиной продолжатся завтра

Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский рассказал об их ходе, передает «Газета».

«Идут они в режиме видеоконференцсвязи между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером», - заявил Мединский.

По его словам, Россия и Украина на переговорах по главным политическим вопросам фактически «топчутся на месте», однако сближают свои позиции по второстепенным вопросам.