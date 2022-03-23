Украина опровергает Эрдогана: Турция нам друг, а истина дороже

«Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом четырех пунктов». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Кулеба выразил благодарность турецкой стороне и отдельно президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.

В то же время, по словам Кулебы, классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна.