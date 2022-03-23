Украина опровергает Эрдогана: Турция нам друг, а истина дороже
«Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом четырех пунктов». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Кулеба выразил благодарность турецкой стороне и отдельно президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.
В то же время, по словам Кулебы, классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна.
«В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов. Переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация от своих требований не отказывается. Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины», — заявил Кулеба.
Он добавил, что Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле.
«Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках. Введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины - не менее важные факторы, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах», - подчеркнул Кулеба.