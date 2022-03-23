Запад готовит новый пакет санкций против России
Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо с 27 марта по 1 апреля посетит Лондон, Брюссель, Париж и Берлин для обсуждения экономических санкций против России, передает ТАСС.
Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо с 27 марта по 1 апреля посетит Лондон, Брюссель, Париж и Берлин для обсуждения экономических санкций против России, передает ТАСС.
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