Российские солдаты ворвались в дом ведущего передачи «Орел и Решка»

Ведущий «Орла и Решки» Евгений Синельников рассказал, как в его дом в Гостомеле ворвались российские военные со странной просьбой.

По его словам, военные не только заставили дать им автограф под дулом автомата, но и попросили сделать кофе.

«Была такая страшная вещь, я сейчас ее очень часто вспоминаю, когда они все проверили, я им уже дал автограф и они спросили, можно ли кофе сделать, потому что захотели кофе. А что ты им скажешь? Конечно, могу сделать вам этот кофе», - сказал Синельников.