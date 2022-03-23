Азербайджанский певец Гидаят Алиев исполнил духовный гимн Украины «Молитва за Украину». Соответствующий видеоролик на своем канале в Youtube разместил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Проницательное исполнение Гидята Алиева сопровождается игрой Полины Десятниченко на таре и Тогрула Асадуллаева на кяманче.

В видеоролике использованы кадры последствий бомбардировок украинских городов в ходе российского вторжения.

Молитва за Украину – торжественная песня, известная также под названием «Боже великий, единый, нам Украину храни» или как духовный гимн Украины. Написана в 1885 году. Автор музыки Николай Лысенко, слов Александр Конисский.

В некоторых общинах православных и католических церквей Украины существует традиция петь «Молитву за Украину» после службы.