Пленный российский пилот признался, что после приземления убил безоружного украинца видео
Российский пилот Су-34 Александр Красноярцев подробнее рассказал о том, как попал в плен. После катапультирования и приземления он убил безоружного жителя Черниговской области.
Информацией Красноярцев поделился в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину, пишет УНИАН.
Пилота сбили на окраине Чернигова. Он приземлился на крышу дома и услышал голоса людей за забором. Горожане кричали: «Россиянин, выходи».
Красноярцев решил бежать и спрятаться в соседнем дворе в сарае. По словам пилота, за ним погнался неизвестный мужчина с вилами или чем-то похожим. Пилот выстрелил и убил безоружного украинца. Свои действия Красноярцев оправдывает «автоматизмом», мол, мозг отдавал команды прятаться и стрелять. Пилот заявил, что потом неоднократно жалел о применении оружия.
Напомним, Александра Красноярцева сбили во время третьего вылета. По словам пилота, до этого он бомбил аэропорт в Киевской области и дороги на юге от Чернигова. Когда самолет Красноярцева подбили, на его борту было шесть не контролированных 500-килограммовых бомб ФАБ-500.