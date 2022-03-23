Российский пилот Су-34 Александр Красноярцев подробнее рассказал о том, как попал в плен. После катапультирования и приземления он убил безоружного жителя Черниговской области.

Информацией Красноярцев поделился в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину, пишет УНИАН.

Пилота сбили на окраине Чернигова. Он приземлился на крышу дома и услышал голоса людей за забором. Горожане кричали: «Россиянин, выходи».