Кремль: Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов в Украине

Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов в Украине была обеспечена на должном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

«Вместе с тем, окно возможностей, как мы понимаем, в настоящий момент все ещё не закрыто. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов в Украине была обеспечена на должном уровне», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.