МИД Франции вызвал российского посла за оскорбление Европы

Посол РФ во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечает агентство, российское посольство в четверг опубликовало фотографию, на которой изображено тело под названием «Европа», а персонажи, представляющие CША и Европейский союз, вонзают в него иглы. Во французском МИД сочли подобное неприемлемым. В пятницу на странице вTwitter посольства РФ во Франции подобных публикаций нет.

«Эти посты неприемлемы. Сегодня мы ясно дали понять это российскому послу», - говорится в заявлении французского министерства, которое цитирует агентство. «Мы пытаемся поддерживать требовательный канал диалога с Россией, и эти действия совершенно неуместны», - отметили в МИД Франции.