Горькое признание российского генерала

Вооруженные силы Украины создали за восемь лет в районе «ЛНР» и «ДНР» глубокоэшелонированную, хорошо укрепленную полосу обороны. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, пишет ТАСС.

По его словам, полоса обороны представляет из себя систему монолитных, долговременных бетонных сооружений. «В этой связи, чтобы минимизировать потери военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, «ЛНР» и «ДНР», ведению наступательных действий предшествует мощное огневое поражение противника в опорных пунктах и по его резервам», - сказал генерал-полковник.