Мурад Самедов, обозреватель haqqin.az 20:06

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с вице-премьером и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, в ходе которого стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности. Казалось бы, что необычного может быть, в телефонных переговорах шефов внешнеполитических ведомств двух государств-соседей, чтобы выносить их в заголовки публикации?

Однако сегодня, на фоне продолжающегося почти месяц российского вооруженного вторжения в Украину, любой дипломатический контакт на уровне министров содержит в себе определенный нюанс. И в этом плане телефонный контакт Мирзояна с Залкалиани – не исключение. Понятно, что тотальная международной изоляция, в которой оказалась Россия, отбрасывает тень недоверия и на её ближайших партнеров. И в этой связи репутация главного союзника РФ на Южном Кавказе, которой некогда так кичилась Армения, сегодня становится неким «клеймом позора», обременяющим официальный Ереван. Так что, нет ничего удивительного, что в столь непростой ситуации, правительство Никола Пашиняна ищет любую возможность, чтобы дистанцироваться от России и продемонстрировать свою лояльность коллективному Западу. В результате, за неимением других возможностей, Ереван остановил выбор площадки для демонстрации этой самой лояльности на Тбилиси. В Армении, естественно, учли не только возросшую напряженность в российско-грузинских отношениях, но и мнение экспертного сообщества Москвы о необходимости нанести по Грузии военный удар.

Пашинян прекрасно понимает, что дела у России – главного гаранта безопасности его страны, складываются, мягко говоря, проблематично: гарант увяз в войне с Украиной, полностью отрезан от западного мира, а его и без того не блестящая экономика летит в тартарары. А это значит, что наступил момент истины, когда необходимо напомнить лидерам США и Евросоюза о существовании маленькой, беззащитной и всеми обижаемой кавказской страны, которая обречена волею судеб на дружбу с Россией. Напоминание вполне уместное, если учесть, что совсем недавно все тот же Запад чествовал Пашиняна, как великого поборника демократии, пришедшего к власти на волнах «цветной» революции. При этом Пашиняна не смущает тот факт, что Ереван и шагу ступить не может без разрешения Кремля, что Армения руками марионеточного квазиобразования в Карабахе шлет «гуманитарную» помощь сепаратистам ЛНР и ДНР в охваченной войной Украине, что территория государства, премьер-министром которой является «великий поборник демократии» превращена в лагерь для подготовки сирийских наемников…

Попытки Пашиняна сменить на фоне войны в Украине геополитическую ориентацию выглядят нелепо и смешно. Как известно, лидеры Азербайджана, Армении и Грузии были приглашены в декабре прошлого года на саммит Восточного партнерства в Брюссель, где были запланированы встречи с Генсеком НАТО. Ильхам Алиев и грузинский лидер это приглашение приняли, а вот Армении из страха перед Россией его проигнорировала. Президент Ильхам Алиев встретился тогда с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также выступил в Североатлантическом совете, который является высшим политическим органом НАТО. Напомним, что в ходе встречи с Ильхамом Алиевым генсек НАТО признал Азербайджан «ценным партнером альянса», а также высоко оценил заслуги Вооруженных сил Азербайджана в операции «Решительная поддержка» в Афганистане, в ходе которой подразделения азербайджанских миротворцев покинули эту страну последними, внеся ощутимый вклад в эвакуацию через международный аэропорт Кабула более 120 тысяч человек.