Канцлер о панике в Москве

Российское руководство выявляет признаки паники в связи с тем, как быстро ЕС и другие западные союзники отказываются от импорта российской нефти, газа и угля, имеющих решающее значение для финансов Москвы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц лидерам ЕС на саммите, пишет Politico.

По данным издания, Шольц в своем выступлении за закрытыми дверями перед лидерами ЕС признал, что Европе может понадобиться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России.

Комментарии Шольца прозвучали через несколько часов после того, как вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек заявил журналистам в Берлине, что немецкие энергетические компании отказываются от своих контрактов с российскими поставщиками нефти и угля с «бешеной скоростью», а это значит, что Германия должна быть почти свободна от импорта российской нефти и угля до конца 2022 года.