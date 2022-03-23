Украинский генерал: У России сил еще много, они изменили тактику

Слухи о том, что у России заканчиваются силы и ракеты, не отвечают действительности. Об этом, как сообщают украинские СМИ, заявил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

«Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам», - сказал Грузевич на брифинге в украинском медиа центре в Киеве в пятницу.

Он указал, что противник сейчас изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.