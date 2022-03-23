Украинский генерал: У России сил еще много, они изменили тактику
Слухи о том, что у России заканчиваются силы и ракеты, не отвечают действительности. Об этом, как сообщают украинские СМИ, заявил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.
«Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам», - сказал Грузевич на брифинге в украинском медиа центре в Киеве в пятницу.
Он указал, что противник сейчас изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.
«Я смело уже могу заявить – он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожено 3 танка, с десяток боевых машин. Почти с полсотни подтвержденных российских солдат уже уничтожено», - рассказал Грузевич.
Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.
«Но вы же понимаете, чтобы они оказались под Киевом надо время. По воздуху эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие», - добавил Грузевич.