Создательница Гарри Поттера ответила Путину

Британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг ответила Путину на его слова о культуре отмены, пишет «Медуза».

Она написала, что критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто убивает мирных жителей, сажает в тюрьму и травит своих оппонентов. К публикации она добавила статью BBC про Алексея Навального.

Ранее Путин сказал, что «Детского писателя Джоан Роулинг «отменили» за то, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод». Это был не первый раз, когда Путин критиковал западное мировоззрение, используя образ Роулинг.