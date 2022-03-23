Грузия отказалась от войны с Россией
Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский опроверг предположения о том, что власти намерены восстанавливать территориальную целостность страны силовым путем, пишет Sputnik Грузия.
По его словам, ряд неправительственных организаций заявляет, что жители неподконтрольных властям Грузии территорий – Абхазии и Южной Осетии, встревожены информацией, что грузинские власти якобы рассматривают возможность восстановления территориальной целостности силой.
«Это, безусловно, не соответствует действительности», - заявил Вольский на брифинге в парламенте.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.