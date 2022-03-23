Генсек ООН обратился к Азербайджану и Армении

Организация Объединенных Наций призывает Азербайджан и Армению решать вопросы мирным путем посредством диалога и проявлять сдержанность. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

«Мы с обеспокоенностью отслеживаем сообщения о последнем насилии. Нам необходимо проверить данные сообщения, - сказал он. - Мы призываем все стороны к сдержанности, действовать в соответствии с трехсторонними заявлениями (России, Азербайджана и Армении - прим.) от 9 ноября 2020 года и 11 января этого года, решать все соответствующие озабоченности мирным путем через диалог. Мы хотим избежать возвращения к эскалации».

Как заявил во вторник журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, Совет Безопасности пока не планирует проводить заседание по ситуации на границе Азербайджана и Армении, но этот вопрос может быть поднят.