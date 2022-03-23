Сборная Азербайджана по футболу против Мальты в товарищеском матче

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени на Национальном стадионе Мальты в Та-Кали начнется товарищеский матч между сборными Мальты и Азербайджана.

Судить встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Сезаром Сото Градо. Помогать ему будут Хосе Нараньо и Анхель Невадо.

Это первый матч сборной Азербайджана в нынешнем году. 29 марта наша команда также на Мальте проведет второй товарищеский матч – против Латвии.

Национальная команда Азербайджана готовится к старту в Лиге наций, где ее соперниками по группе 3 в Лиге «С» будут сборные Словакии, Беларуси и победитель пары Молдова - Казахстан. Вчера в первом матче в Кишиневе молдоване проиграли со счетом 1:2. Ответная игра состоится 29 марта в Астане.

Сборная Азербайджана начнет турнир гостевым матчем в Казахстане или Молдове. Эта игра состоится 3 июня. 6 июня подопечные Джанни Де Бьязи сыграют в гостях с Беларусью. Где пройдет этот матч – пока неизвестно.

10 июня сборная Азербайджана примет в Баку Словакию, а 13 июня – Беларусь. Заключительные матчи состоятся в сентябре. 22-го числа наша команда сыграет в Словакии, а 25-го встретится дома с Казахстаном или Молдовой.

Также стоит отметить, что в эти дни на сборы на Мальте проводит и юношеская (U-17) сборная Азербайджана. Она сегодня сыграла с мальтийскими сверстниками. Встреча завершилась вничью 2:2.