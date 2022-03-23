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Посол Украины в Азербайджан Владислав Каневский в своей эксклюзивной статье для haqqin.az подводит итоги вторжения российской армии в Украину. Представляем вниманию наших читателей статью посла В.Каневского. Редакция издания haqqin.az, которая в своей деятельности строго придерживается плюралистических принципов и свободы мнений, выражает готовность предоставить трибуну и представителям российской дипломатической миссии в Азербайджане. * * *

Прошел месяц после широкомасштабного вторжения России в Украину. Весь мир наконец-то увидел, что настоящей целью дерзкого врага является тотальное уничтожение Украины, ее народа, истории, культуры, традиций. Почему? Потому что Украина не такая, какой бы нас хотела видеть Россия. Украина стремится к свободе, к мирному и эффективному хозяйствованию на собственной земле, к развитию демократических ценностей, к тому, чтобы наши потомки гордились тем, что они являются украинцами и полноправными членами единой европейской семьи. В то же время сегодняшняя Россия – это монстр, который много лет рос на мусорнике недоразваленного СССР, чувствуя свою неполноценность, накапливая злобу и зависть по отношению к тем, кто сумел измениться ментально, кто нашел в себе силу и мужество выбраться из оставшейся в наследство от советской тоталитарной грязи системы. Именно поэтому российское руководство сознательно пытается насильно навязать идеологию выдуманного ею нарратива о «Русском мире», отдавая ежедневно команды на безжалостное разрушение украинских городов и промышленности, на циничный обстрел мирного населения, школ, детских садов, больниц и роддомов.

Нынешняя Россия – это государство-террорист, которое захватывает украинские атомные электростанции, чтобы шантажировать весь мир, которое держит в заложниках сотни тысяч мирных граждан Украины, которое не стесняется воровства и принудительного вывоза из Украины в РФ украинских женщин и детей. Щупальцами этого монстра стал русский солдат как символ отсутствия какой-либо морали, человечности, чести и достоинства, получивший сегодня четкую характеристику: захватчик, агрессор, фашист, преступник и насильник. Несмотря на это, в течение месяца войны Украина полностью развенчала миф о современной и профессиональной «второй армии в мире». Эта армия уже фактически потерпела поражение от Вооруженных Сил Украины и Украинского Народа. Частично осознавая провал своей бестолковой и бессмысленной «военной операции», Кремль поднимает ставки. Используя свой последний козырь, российские власти начали пугать мир возможным применением химического, биологического и ядерного оружия. Цель – попытка посеять панику и протестные настроения в обществе. В ответ РФ получает еще большее сопротивление цивилизованного мира, еще более прочную поддержку Украины со стороны наших друзей, еще более глубокую консолидацию украинского общества в противостоянии российской агрессии.