Абрамович не хочет в Дубай

Бизнесмен Роман Абрамович не покупает дом в Дубае, сообщил РБК его представитель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель ищет дом в ОАЭ. По данным агентства, в Дубае был замечен его самолет.