Абрамович не хочет в Дубай
Бизнесмен Роман Абрамович не покупает дом в Дубае, сообщил РБК его представитель.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель ищет дом в ОАЭ. По данным агентства, в Дубае был замечен его самолет.
Бизнесмен Роман Абрамович не покупает дом в Дубае, сообщил РБК его представитель.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель ищет дом в ОАЭ. По данным агентства, в Дубае был замечен его самолет.
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