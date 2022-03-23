Евро-2023: молодежная сборная Азербайджана по футболу разгромила Эстонию

В Сумгаите на «Капитал Банк Арене» состоялся отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы-2023 между сборными Азербайджана и Эстонии.

Наша команда одержала уверенную победу со счетом 3:0. Два мяча в активе Мусы Гурбанлы, который отличился на 44-й и 66-й минутах. Еще один гол на 88-й минуте забил Абдулах Хайбуллаев.

Это первая победа нашей молодежки в нынешнем отборочном цикле. После семи матчей у нас 4 очка. В предыдущих шести играх подопечные сербского специалиста Милана Обрадовича лишь раз смогли не проиграть, сыграв дома вничью с Финляндией – 1:1.

С 4 очками Азербайджан занимает в группе 5-е место, опережая все ту же Эстонию, у которой нет очков. Лидирует в группе Хорватия - 18 очков после шести игр. В эти минуты хорваты играют с Австрией, у которой после семи игр 12 очков. Австрийцев опережает Норвегия (15 очков, 6 матчей). На 4-м месте располагается Финляндия (10 очков, 6 матчей).

Сборной Азербайджана осталось провести три выездных матча: с Эстонией (3 июня), Финляндией (7 июня) и Норвегией (14 июня).