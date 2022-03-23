Китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры по значительным инвестициям в нефтехимическую промышленность и сбыт газа в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«Китайская Sinopec, прислушавшись к призыву правительства об осторожности в связи с усилением санкций, приостановила переговоры о крупных инвестициях в российский газохимический завод и предприятие по сбыту российского газа в Китае», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции планировались на уровне полмиллиарда долларов.