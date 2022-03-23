Эрдоган раскритиковал заявление Макрона, но после похвалил его
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о «состоянии смерти мозга» НАТО неудачным, пишет РИА Новости.
Ранее Макрон отметил, что спецоперация ВС России на Украине произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния «смерти мозга» к стратегической определенности.
«У НАТО «не умер» мозг. Такого не было. Это было очень неудачное заявление. После этого неудачного заявления Макрон в настоящее время является одним из лидеров, играющих самую активную роль в НАТО. Довольно старательный. Я вижу, что Макрон очень активен во встречах с Украиной, Россией и другими странами», - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Брюсселя.