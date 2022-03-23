Польша, Чехия и Словения подготовили план спасения Украины план действий из 10 пунктов
Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной изданием Politico.
Запад ввел четыре пакета санкций против России, но война продолжается. Мер явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше и быстро, заявил Матеуш Моравецкий.
Поэтому три страны предлагают следующие шаги:
- Во-первых, нужно отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT, иначе российская экономика адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель.
- Во-вторых, нужно ввести единую политику предоставления убежища для российских солдат, которые отказываются служить преступному режиму в Москве.
- В-третьих, нужно полностью остановить российскую пропаганду в Европе.
- В-четвертых, нужно заблокировать российские корабли в европейских портах.
- В-пятых, необходимо ввести такую же блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России.
- В-шестых, нужно ввести санкции не только в отношении олигархов, но и по всей их бизнес-среды.
- В-седьмых, нужно приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС – российский народ должен понять, что он получает из-за этой войны.
- В-восьмых, нужно ввести санкции против всех членов путинской партии «Единая Россия».
- В-девятых, нужно ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях.
- В-десятых, нужно исключить Россию из всех международных организаций – нельзя сидеть за одним столом с преступниками.