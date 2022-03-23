Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной изданием Politico.

Запад ввел четыре пакета санкций против России, но война продолжается. Мер явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше и быстро, заявил Матеуш Моравецкий.

Поэтому три страны предлагают следующие шаги: