Эрдоган и Зеленский обсудили переговоры между Россией и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.
«В ходе переговоров обсуждалась ситуация на местах в российско-украинской войне и этап переговоров [между Россией и Украиной]. Президент Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины, а также поделился с лидерами активной и принципиальной политикой и эффективными дипломатическими усилиями, которые проводит Турция. Эрдоган выразил уверенность, что Турция оказала всю помощь в этом процессе», - подчеркнули в канцелярии.