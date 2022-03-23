Премьер Британии провел «откровенный» разговор об Украине с лидером Китая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел «откровенный» разговор с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

«Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию в Украине. Это был честный и откровенный разговор, продолжавшийся почти час. Они договорились поговорить снова в ближайшее время», - заявили в офисе британского премьера.

Согласно сообщению, опубликованному государственным китайским агентством «Синьхуа», Си Цзиньпин сказал Джонсону, что его страна сыграет «конструктивную роль» в восстановлении мира в Украине.