«Хезболла» отправляет своих бойцов на войну с Украиной по просьбе России
25 марта канал «Аль Хадас», входящий в концерн «Аль-Арабия» (это крупнейшая арабоязычная телекомпания в мире), сообщил о том, что российская ЧВК «Вагнер» ведет переговоры с шиитской вооруженной группировкой «Хезболла» об отправке боевиков в Украину. Об этом пишет влиятельная российская «Новая газета».
По данным «Аль-Хадас», «Вагнер» на этих переговорах представлял некто Александр Кузнецов. Со стороны «Хезболлы» выступил высокопоставленный член подразделения безопасности Наджи Хасан Аль Шартуни (позывной – Хадж Абу Али).
Встреча состоялась несколько дней назад, стороны договорились об отправке 800 боевиков «Хезболлы» в Украину для ведения боевых действий. Плата за наем одного бойца составит 1 500 долларов в месяц.
Как также сообщает «Аль-Хадас», в качестве бонуса к этому решению «Хезболла» и опосредованно через нее Иран могут получить некие преференции по крупным сделкам.
Вскоре после встречи «Кузнецова» с Хаджем Абу Али «Хезболла» открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии. Этот офис находится под непосредственным руководством представителя военной разведки «Хезболлы» Асаада Хамие (позывной – Хадж Хади). В сирийских городах Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков «Хезболлы», дислоцированных в Сирии. Четвертый офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом «Хезболлой».
Первый этап отправки боевиков в Украину планируется, по данным местных СМИ, на вторник, 29 марта. 200 бойцов будто бы будут переброшены из Дамаска на военную авиабазу в Гомельской области (Беларусь).
Боевиков для участия в украинской спецоперации набирают среди закаленных в боях батальонов «Аль-Аббас» и «Аль-Радван».
«Аль-Хадас» также передал «Новой» специальные формы, которые заполнил каждый боец. В этих формах указаны имя, дата рождения, военная подготовка и боевой опыт бойца, записавшегося воевать в Украине. На одной из форм можно увидеть прикрепленный партбилет члена «Хезболлы».
На данный момент армия «Хезболлы» насчитывает порядка 100 тысяч непрерывно воюющих бойцов. Во многих странах мира она признана террористической организацией.
Напомним, что некоторое время назад генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла в своем телеобращении категорически опроверг всякую возможность участия «Хезболлы» в войне в Украине.
Впрочем, «Хезболла» и ранее отрицала возможность участия собственных членов в боевых действиях в зарубежных странах – в Сирии, Боснии, Палестине, Йемене и Ираке. И каждый раз впоследствии признавалась в отправке боевиков.
Как пишет «Новая газета», на этот раз обстоятельства другие и ставки выше. Вот как читают эту новость на Ближнем Востоке: ««Хезболла» при поддержке своих иранских спонсоров направляет войска против президента с еврейскими корнями, которого при этом открыто поддерживает Израиль (…)».