Отдел информации 22:10

25 марта канал «Аль Хадас», входящий в концерн «Аль-Арабия» (это крупнейшая арабоязычная телекомпания в мире), сообщил о том, что российская ЧВК «Вагнер» ведет переговоры с шиитской вооруженной группировкой «Хезболла» об отправке боевиков в Украину. Об этом пишет влиятельная российская «Новая газета». По данным «Аль-Хадас», «Вагнер» на этих переговорах представлял некто Александр Кузнецов. Со стороны «Хезболлы» выступил высокопоставленный член подразделения безопасности Наджи Хасан Аль Шартуни (позывной – Хадж Абу Али). Встреча состоялась несколько дней назад, стороны договорились об отправке 800 боевиков «Хезболлы» в Украину для ведения боевых действий. Плата за наем одного бойца составит 1 500 долларов в месяц.

Как также сообщает «Аль-Хадас», в качестве бонуса к этому решению «Хезболла» и опосредованно через нее Иран могут получить некие преференции по крупным сделкам. Вскоре после встречи «Кузнецова» с Хаджем Абу Али «Хезболла» открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии. Этот офис находится под непосредственным руководством представителя военной разведки «Хезболлы» Асаада Хамие (позывной – Хадж Хади). В сирийских городах Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков «Хезболлы», дислоцированных в Сирии. Четвертый офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом «Хезболлой». Первый этап отправки боевиков в Украину планируется, по данным местных СМИ, на вторник, 29 марта. 200 бойцов будто бы будут переброшены из Дамаска на военную авиабазу в Гомельской области (Беларусь). Боевиков для участия в украинской спецоперации набирают среди закаленных в боях батальонов «Аль-Аббас» и «Аль-Радван». «Аль-Хадас» также передал «Новой» специальные формы, которые заполнил каждый боец. В этих формах указаны имя, дата рождения, военная подготовка и боевой опыт бойца, записавшегося воевать в Украине. На одной из форм можно увидеть прикрепленный партбилет члена «Хезболлы».