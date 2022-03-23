Ключевые города, в том числе и Мариуполь, под контролем Вооруженных сил Украины, однако город Волноваха фактически уничтожен. Об этом рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона, пишет УНИАН.

Он отметил, что обстрелы идут по всей линии разграничения – Авдеевка, Очеретино, Торецк, Угледар. По его словам, сегодня были удары с воздуха.

«Ключевые города и все крупные города находятся под контролем Вооруженных сил Украины», - сказал Кириленко.