Все крупные города Донецкой области контролируются Украиной

«Украинские власти и Вооруженные силы контролируют все крупные и ключевые города в Донецкой области». Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, из города Волноваха, за который шли бои две недели назад, Вооруженные силы Украины отошли.

«Сейчас этого населенного пункта с его инфраструктурой не существует. Разбита большая часть зданий и объектов инфраструктуры. И поэтому было переформатирование и перебазирование на другие позиции Вооруженных сил», - сказал Кириленко.

При этом он уточнил, что другие населенные пункты, в т.ч. и «многострадальный город-герой Мариуполь» удерживаются украинскими военными.