На Луганщине идут жестокие бои

«В Рубежном и Попасной, которые находятся в Луганской области, идут жестокие бои». Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает УНИАН.

Он отметил, что кое-где на окраинах этих городов есть российские войска, но, в частности, по одному из флангов ВС России оттеснили и в ближайшее время выбьют из Рубежного полностью.

Гайдай рассказал, что населенные пункты Луганщины подвергаются и ракетным ударам.

«Сегодня в Лисичанск был прилет. Пока выясняем последствия, но, предварительно, без жертв», - сказал глава Луганской ОВГА.