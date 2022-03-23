У Зеленского заявили, кто должен стать гарантом для Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия, передает «Украинская правда».

По его словам, Киев получил информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии.

«Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что противостоит одной из самых больших армий мира. Мы заинтересованы в том, чтобы в процесс приобщались страны-соседи Украины», - добавил Ермак.