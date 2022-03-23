Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 22:43

В Брюсселе закончился масштабный саммит так называемого «коллективного Запада», в котором прошло три взаимосвязанных встреч – с участием представителей ЕС, лидеров НАТО и группы G7. От этого большого «междусобойчика» Украина и остальной мир ждали конкретного ответа на вопрос о помощи Киева в борьбе против российского вторжения. Но не дождались.

Нет, конечно, президент США Джо Байден вновь повторил, что весь мир – на стороне Украины и что он инициировал эти встречи, чтобы заявить: «мы будет полностью, полностью, полностью сохранять постоянное давление (на российские власти)». Однако в течение этих брюссельских встреч президент Украины Владимир Зеленский дважды обратился к их участникам с совершенно конкретным посланием. «Вы не сделали достаточно. Украина сражается не только за свою страну, но и за Европу и точно также, как и украинцы, европейцы не могут позволить себе проиграть». Месяц назад Зеленский обратился к НАТО, по его словам, с «абсолютно ясной и логичной просьбой помочь закрыть украинское небо и защитить наших людей от российских бомб и ракет». Но Украина «не услышала из Брюсселя ясного ответа, и «мы теперь сталкиваемся с последствиями этого, с тем, сколько людей было убито и сколько городов разрушено». То есть, по словам британского премьера Бориса Джонсона, российские ВС применяют ту же тактику, что когда-то в Грозном – разрушают города до основания. Также крайне невнятно прозвучал в Брюсселе и ответ на то, будут ли страны НАТО продолжать направлять конвои с оружием, которые Москва угрожает сделать своими мишенями. Ответ был обтекаемым – что Украина будет продолжать получать всю необходимую военную помощь.

НАТО, и в первую очередь США, дали ответ Киеву, но он касается в основном гуманитарной сферы. Так Америка согласилась принять 100 тысяч беженцев с Украины. Благородный жест, конечно, однако число беженцев с Украины уже исчисляется миллионами. Кроме того, Байден огласил идею, которая уже какое-то время витала в умах западных политиков – исключить Россию из G20, а на ближайший саммит этой группы пригласить Украину. Но признайтесь, трудно было ожидать, что Путин поедет в октябре на саммит на индонезийский остров Бали, чтобы оказаться в крайне недружественной для него кампании. Ранее предполагалось, что чрезвычайно жесткие экономические санкции против России заставят Путина свернуть свою «специальную военную операцию» в Украине. Однако на всех сессиях в Брюсселе никто из ораторов не заявил о своей вере в то, что это произойдет. Рефрен был полностью противоположным: изоляция России, фрустрация ее лидера и резкое международное осуждение заставят его лишь интенсифицировать боевые действия.

И общий разговор переместился в другую плоскость. Перед странами НАТО встал вопрос, как и чем они могут ответить на эскалацию России с возможным применение российскими войсками химического, бактериологического и ядерного оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил присутствующим, что ключевой генерал в альянсе генерал Тод Волтерс «активировал элементы химической, биологической и ядерной защиты». Как говорят в один голос западные военные эксперты, такого еще не случалось после окончания Второй мировой войны. Байден также заявил, что США примут все необходимые меры против применения Россией неконвенционального оружия. Но автору этих строк, например, непонятно, как и где будет НАТО развертывать эти элементы защиты – на территории стран-членов альянса или в самой Украине? Но в последнем случае эти «элементы» станут явной целью российских ракетных атак. А в пределах возможного, как считают американские политики, может быть лишь одно – убедить Зеленского покинуть Киев в случае химической атаки, на что тот вряд ли согласится. Возможность применения Россией неконвенционального оружия всерьез обеспокоила НАТО. Как пишет New York Times, «мало кто предвидел такую угрозу еще месяц назад». Но одновременно обломались и все предсказания аналитиков середины февраля. Большинство из низ полагало, что Россия оккупирует Украину и захватит Киев в течение 30 дней. Но сейчас они вынуждены констатировать, что «специальная военная операция» зашла в тупик. И хотя мало в США кто предсказывает быструю победу Украины, большинство убеждено, что вооруженные силы Украины в состоянии остановить наступление российских войск и привести противоборствующие силы в состоянии stalemate, когда ни одна из них не может одержать победу.