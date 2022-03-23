Байден повторил свои слова о Путине и назвал Мариуполь городом из фильмов-ужасов

Глава США напомнил, что в Украине 10 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, в том числе миллион детей уехали из страны.

Выступая перед украинскими беженцами в Польше, глава Белого дома заявил, что усилия всего мира должны быть направлены на то, чтобы остановить разрушения.

Президент США Джо Байден вновь повторил свои слова о том, что «Владимир Путин – настоящий военный преступник», и усилия цивилизованного мира должны быть сосредоточены на том, чтобы остановить его и помочь Украине, передает Укринформ.

«Я видел эти катастрофы, детей, младенцев, матерей. Не надо понимать их язык, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эту боль, которая есть в их глазах... Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей», - заметил Байден.

В то же время, по его словам, сотни тысяч людей отрезаны от помощи в Мариуполе.

«Это невозможно представить, мы видели такое разве что в фильмах ужасов», - добавил Байден.

Байден также выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть своими глазами, что там происходит.

По словам президента США, ему «не разрешают это сделать».

«Я здесь в Польше, чтобы своими глазами увидеть гуманитарный кризис, и, честно говоря, часть моего разочарования заключается в том, что я не могу увидеть это своими глазами, как в других местах. Мне не позволяют», - сказал он.