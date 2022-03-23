Абрамович прибыл в Польшу для переговоров с Байденом польские сми

Близкий к президенту России Владимиру Путину олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу на встречу с американским президентом Джо Байденом, сообщает польский журналист Якуб Крупа.