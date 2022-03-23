Абрамович прибыл в Польшу для переговоров с Байденом польские сми
Близкий к президенту России Владимиру Путину олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу на встречу с американским президентом Джо Байденом, сообщает польский журналист Якуб Крупа.
Близкий к президенту России Владимиру Путину олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу на встречу с американским президентом Джо Байденом, сообщает польский журналист Якуб Крупа.
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