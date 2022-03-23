Maxar показала снимки российского корабля, уничтоженного в Бердянске фото
В сети появились снимки уничтоженного Украиной российского корабля в Бердянске. Его сняли с помощью спутников, передает «Обозреватель».
На фотографиях видно, что судно частично затоплено. Снимки были размещены компанией Maxar Technologies.
«Спутниковое фото украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса «Аллигатор». Огонь и дым поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива. Сообщалось, что 24 марта судно было сбито украинскими силами», – подписали фото в компании.