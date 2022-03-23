США доставили Украине пакет помощи на $800 млн
Власти США доставили Украине первую часть крупнейшего пакета помощи на $800 миллионов, передает пресс-служба Пентагона.
Как отметили в американском оборонном ведомстве, в ближайшие дни ожидаются еще три аналогичные поставки.
Напомним, что до конца 2022 финансового года федеральное правительство получит 1,5 триллиона долларов. Из этой суммы 13,6 миллиардов долларов будут направлены Украине и соседним с ней странам в качестве гуманитарной и военной помощи.