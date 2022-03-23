Российским банкирам запретили выезд из страны

Комитет Госдумы по безопасности вынес положительное заключение о законопроекте предусматривающем возможность ограничения права на выезд из России банкиров, руководителей страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, передает «Ъ».

Документ наделяет Банк России правом обращения с подобным запросом в суд. Законопроект был внесен в нижнюю палату в начале 2020 года, но до первого чтения из-за пандемии так и не дошел.

Документ направлен в том числе на исключение возможности «бегства» из страны тех топ-менеджеров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства и вывели активы.

Впервые проблему беглых банкиров подняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в 2016 году на встрече с президентом Путиным. Тогда Владимир Путин поручил обсудить вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов. В 2017 году Набиуллина отметила, что идея продвигается довольно сложно, в 2018-м председатель Банка России заявила, что ЦБ не оставит это тему.

Согласно законопроекту, после отзыва у банка, страховой компании или НПФ лицензии регулятор может обратиться в суд с заявлением об установлении временного (до 180 дней) ограничения права на выезд из РФ для топ-менеджмента. Административное заявление об ограничении права на выезд подается в Московский городской суд. Заявление должно быть подписано председателем Банка России, председателем комитета банковского надзора либо финансового надзора.