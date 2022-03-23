Военнослужащие ВС Украины взяли в плен известную сербскую снайпершу боевиков из «ЛДНР» с позывным «Багира», передает Don Press.

Отмечается, раненая «Багира» находится в плену ВС Украины, ей была оказана медицинская помощь. По информации украинских разведслужб, снайперша с 2014 года служит в составе подразделений «народной милиции ДНР».

Уточняется, что на счету женщины немало жизней как украинских военных, так и мирных жителей – в общей сложности около 40 человек.

По словам очевидцев, снайперша согласилась сотрудничать со следствием. Она утверждает, что ее бросили на поле боя.

«Бросили. Зная, что я ранена, и имея возможность забрать меня, просто решили слить, надеясь, что умру», - объяснила она.