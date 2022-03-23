По Макарову на Киевщине российские войска наносят ракетные и артиллерийские удары. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Макаров – поселок на расстоянии 50 км от Киева, и в первые дни войны здесь была зафиксирована техника россиян, которая намеревалась прорваться к Киеву. «Сейчас государственный флаг Украины вернулся в местное админздание!», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по Макарову российские солдаты наносят ракетные и артиллерийские удары. «Мирного населения в поселке почти не осталось! Несмотря на разрушение гражданской инфраструктуры, российские войска до сих пор наносят ракетные удары по поселку!», - сказано в сообщении.