Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на «исчезновение» министра обороны России Сергея Шойгу и предположил, что российский министр отправился в Чернобаевку, где украинские защитники ежедневно уничтожают российских солдат и вражескую технику. Об этом Зеленский заявил во время сегодняшнего видеообращения.

«Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?»

По словам Зеленского, за уходящую неделю Вооруженные силы нанесли врагу мощные удары.