Президент Украины Владимир Зеленский предупредил предателей Украины из Крыма: живите и держитесь как можно дальше от наших городов и от нашей армии. Об этом он заявил в сегодняшнем видеообращении.

Президент обратился с предупреждением ко «всем предателям Украины, которые перешли на сторону врага в Крыму еще годы назад».

«Вы же переходили, потому что думали, будто будете жить лучше? А не потому, что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег, которые погибли... где-то на земле или на море Украины. Ну так и живите. А это значит – держитесь как можно дальше от наших городов и от нашей армии», - сказал Зеленский.