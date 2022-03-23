Украинская армия ворвалась в Херсон. В городе идут ожесточенные бои
Российские вооруженные силы утратили полный контроль над Херсоном. С таким заявлением 25 марта выступил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет The New York Times.
По последним данным, в городе начались ожесточенные бои. Украинские солдаты оттесняют россиян. Успешная операция украинской армии в Херсоне, по мнению американских аналитиков, станет серьезной угрозой для российских войск, которые безуспешно штурмуют соседний город Николаев.