Русские войска бегут из Тростянца в Сумской области на краденых машинах и скутерах. Вооруженные силы Украины освободили город. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Украинские военные освободили город Тростянец в Сумской области. Как сообщил председатель Тростянецкого горсовета Юрий Бова, военные РФ бегут из города на краденых машинах и скутерах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что ВСУ с помощью NLAW разбили российский танк Т-80 под Тростянцом. Ранее на том же месте разбили БМП, танки и машины россиян.