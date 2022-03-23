Украина перешла в контрнаступление и в Киевской области официальное заявление
Секретарь Службы национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные перешли в контрнаступление на некоторых направлениях, в частности, удалось освободить некоторые населенные пункты в Киевской области.
Об этом высокопоставленный представитель украинской администрации заявил в прямом эфире совместного информационного марафона.
«Вы знаете, ситуация благодаря нашим военным стабилизировалась. На сегодняшний день в некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. При чем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Речь идет об освобождении населенных пунктов на территории Киевской области. Есть на сегодня четкое понимание, что происходит в Харьковской области», – рассказал секретарь СНБО.