В небе над Донбассом сбили три российских самолета Операция объединенных сил
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отразили 9 атак российских войск. Об этом сообщает ООС в Facebook.
«Украинские воины уничтожили 8 российских танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.
Общие потери русских войск составили до 170 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа «Орлан-10», - говорится в сообщении.