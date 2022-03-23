Россия перебрасывает войска в Украину из Абхазии и Южной Осетии

Россия начала переброску подкрепления в Украину из Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил Пентагон со ссылкой на свои последние оценки разведки, сообщает «Вашингтон Пост».

«Теперь у нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии», - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности в соответствии с основными правилами, установленными администрацией Байдена.

«Российские войска, которые базируются в Грузии. У нас нет точного числа», - сказал источник.