Украина освободила еще два пригорода Харькова
В пятницу, 25 марта, стало известно, что украинские военные освободили восточные пригороды Харькова – Ольховку и Малую Рогань. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.
В свою очередь, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник подтвердил, что украинские военные зачистили Малую Рогань и работа продолжается.
«Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады и военнослужащие Харьковского гарнизона ликвидировали российских разведчиков, в том числе командира роты. Они взяли в плен 17 военных, 15 из которых мобилизованы в «ДНР/ЛНР». Наши военные отмечают обнищавшую экипировку бойцов из «недореспублик», у некоторых из них – состояние наркотического и алкогольного опьянения и полная деморализация», - написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.