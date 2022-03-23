В результате молниеносного контрнаступления украинские вооруженные силы освободили от российских войск бывший районный центр, а ныне большой поселок городского типа Нововоронцовка Херсонской области, который находится практически на границе с Днепропетровской областью. Об этом мэр Апостолово Андрей Оса написал на своей странице в Фейсбук, «Наше Місто».

«Оборона района усилена. Вооруженные силы Украины сегодня совершили молниеносное контрнаступление, освободили от противника и взяли под полный контроль Нововоронцовку!», - написал он.