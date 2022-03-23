Россия может остаться без бананов

Из-за санкций Запада против Москвы фермеры из Эквадора испытывают проблемы с поставками бананов в Россию. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, Россия является одним из главных покупателей эквадорских бананов: в нее направляется 20 процентов экспорта данного фрукта. Однако антироссийские санкции и заторы в европейских портах привели к тому, что судоходные компании прекратили поставки в Россию. Из-за этого некоторые производители вынуждены отдавать бананы за бесценок или даром, чтобы фрукты не пропали.

С аналогичной проблемой также столкнулись эквадорские поставщики цветов, а также производители мяса из Парагвая, у которых Россия является вторым по величине покупателем.