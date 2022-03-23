Германия передала Украине полторы тысячи ракет «Стрела»

В Украину из Германии прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов, сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

Также в зону боевых действий было доставлено 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы. Ранее Украина получила из Германии 500 зенитных ракет «Стрела» из сохранившихся запасов Национальной народной армии ГДР.