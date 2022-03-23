Google Pay не за «Мир»
Google остановила проект по подключению российских карт «Мир» к электронному кошельку Google Pay, сообщает РБК.
«По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт «Мир» был приостановлен», - сообщили в Нацсистеме платежных карт РФ.
Ранее сообщалось, что электронный кошелек Apple Pay не позволяет россиянам добавить новые карты «Мир».
С 11 марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали частично недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия.