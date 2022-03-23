Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 02:11

Месяц спустя после российского вторжения в Украину война приняла ожесточенный позиционный характер. Для украинцев стали привычными отслеживание фронтовых сводок, организация помощи армии и повседневной жизни в новых, непростых военных условиях. Россияне же, которым под угрозой уголовного наказания строго запрещено называть войну войной, еще не поняли, какой ад им предстоит. То есть те, кого бросили в Украину, это уже почувствовали, а у гражданского населения самые интенсивные переживания все еще впереди.

На фронтах уже несколько дней не отмечается существенных перемен, если не считать важной операции украинских сил, отбросивших противника от Киева на восточном направлении на несколько десятков километров. В тяжелом положении и группировка, сосредоточенная на северо-западе от столицы и находящаяся в полуокружении, она отбивается от атак украинских подразделений, которые носят характер непрекращающихся выпадов с различных направлений, пути подвоза снабжения под интенсивным обстрелом. Опасения, что Киев может оказаться в осаде и подвергнуться штурму, остались в прошлом, у противника просто нет для этого достаточных сил. Защитники столицы выстроили три кольца обороны, в городе налажено снабжение, открывается все больше мелких предприятий, от магазинов до парикмахерских и СТО, которые прекратили работу в первые дни вторжения. На улицах днем довольно интенсивное автомобильное движение, полно прохожих, среди которых немало людей с оружием и в форме. Фотографирование и видеосъемка передвижения техники или фортификационных сооружений строго запрещена. Нередки задержания российских диверсантов и разведчиков. Прекращены попытки взять сходу Харьков, Чернигов и Сумы, но эти города, как и многие другие, подвергаются интенсивной бомбардировке и обстрелам, в которых гибнут мирные жители. Российские войска подтягивают резервы и готовятся к новой волне наступления, но и украинская сторона готовится их встретить.

Самая сложная обстановка сейчас на юге Харьковской, в Луганской и Донецкой областях, там штурм украинских позиций идет непрерывно, наступающие не жалеют ни свою пехоту, ни технику. До сих пор элитные подразделения России ничего не могут сделать с Мариуполем, значительная часть которого продолжает контролироваться его защитниками, практически с начала войны сражающимися в полном окружении. Если в первые дни вторжения мало кто решался давать прогнозы больше, чем на день-два вперед, затем появилась возможность что-то относительно уверенно утверждать в недельной перспективе, то теперь большинство экспертов соглашаются, что Украина будет держаться и месяц, и два, и сколько угодно долго. Непрерывно поступающая, причем все более серьезная западная помощь позволит ей не только эффективней обороняться, но и переходить в наступление. Недаром сейчас украинское руководство просит у своих союзников уже не только средства борьбы с бронетехникой и самолетами, но и наступательные вооружения. Кроме того, в ход сейчас пойдут части, сформированные из призванных в первой волне мобилизации и прошедшие необходимую подготовку.